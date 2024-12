Fundador de Arkane Studios crítica a Metacritic

Metacritic es una plataforma que ayuda mucho a los usuarios al momento de elegir en qué gastar su dinero. Sin embargo, también es cierto que alcanzar cierta calificación puede cegar a los desarrolladores. Esto es algo que le preocupa al fundador de Arkane Studios.

En una reciente publicación de Twitter, Raphael Colantonio, fundador de Arkane Studios, cuestionó la forma en la que Metacritic ha obligado a ciertos equipos a crear experiencias seguras, con el objetivo de alcanzar una puntuación arriba del 80. Esto fue lo que comentó al respecto:

The Metacritic ecosystem encourages devs to make safe boring games.

As long as a game is polished at launch, you’re guaranteed a 80%, no matter how boring the game might be.

Meanwhile Stalker2 gets a 73 because it’s a bit rough on the edges at launch.

Unfair, misleading..

— Raphael Colantonio (@rafcolantonio) November 23, 2024