For Honor también tendrá mejora gratuita para PS5 y Xbox Series X

Varios desarrolladores ya revelaron los juegos que tendrán mejora gratuita de la actual a la nueva generación de consolas, y ahora puedes sumar For Honor a esa enorme lista. Ubisoft ha confirmado que su popular título de combate medieval estará disponible para PS5 y Xbox Series X, y si ya lo tienes en PS4 o Xbox One no tendrás que pagar un solo centavo por la versión mejorada.

Adicionalmente, se informó que todo tu progreso de PS4 y Xbox One se transferirá a la nueva versión, esto incluye “todas las compras e inventario”. Como era de esperarse, For Honor llegará a nuevas consolas con mejoras visuales que consisten en resolución 4K, mejores reflejos, mejor distancia de trazado, sombras y texturas. El juego también correrá a 60 cuadros por segundo con la llegada de Y4S4 en diciembre.

Tiene sentido que Ubisoft y otros publishers decidan llevar sus juegos live-service a la nueva generación de consolas. Esto no quiere decir que sus desarrolladores no estén pensando en la secuela de For Honor, que seguramente será anunciada en un futuro.

Fuente: Ubisoft