Final Fantasy XIV Endwalker se retrasa a diciembre

¿Esperabas jugar Final Fantasy XIV Endwalker este mismo mes? Pues te tenemos muy malas noticias, ya que Square Enix anunció que esta expansión ahora se estará lanzando el 7 de diciembre en lugar del 23 de noviembre como originalmente se había revelado. De acuerdo con sus autores, este tiempo adicional les permitirá mejorar la experiencia de usuario todavía más.

Mediante una publicación en el blog de Square Enix, el productor y director del juego, Naoki Yoshida, compartió una carta en la cual asume la culpa por este retraso. Acá puedes leer un extracto de este comunicado:

“El factor más importante detrás del cambio de fecha de lanzamiento fue mi propio egoísmo como director del juego. Desde que me pusieron a cargo del Final Fantasy XIV original , he continuado el desarrollo y las operaciones de Final Fantasy XIV durante los últimos 11 años mientras siempre me esfuerzo por equilibrar mi posición como productor que supervisa el proyecto y director a cargo de desarrollo. Mi intención era trabajar de la misma manera a medida que nos acercábamos a las etapas finales del desarrollo de Endwalker.”