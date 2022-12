Final Fantasy Pixel Remaster llegará a PS4 y Nintendo Switch

Como ya se sabe, hace algunos meses atrás se lanzó Final Fantasy Pixel Remaster, mejora para los videojuegos de la saga de Square Enix que se lanzó exclusivamente para móviles y PC, a la cual no le fue del todo bien. A pesar de todo esto, el día de hoy se dio a conocer algo inusual, pues finalmente llegará a otras plataformas, Nintendo Switch y PS4.

A todo esto se agrega que tendrá una edición en físico para los fanáticos de la saga, pero esta versión no solo se limita a ser la estándar, dado que incluye dos viniles, un paquete de pines y los videojuegos ya sea en disco de PS4 o cartucho de Switch. En cuanto a formato digital, se puede optar por comprar la versión todo en uno, o también cada juego por separado.

Algo que se debe tomar en cuenta respecto a la edición física, es que por ahora solo se va a estar vendiendo mediante la tienda oficial de Square Enix, la buena noticia es que los envíos llegan a muchos países de Latam. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que por ejemplo, en México, el envío sale a a 25 dólares y es probable que aduana lo retenga para que el comprador pague los impuestos de importación.

La llegada de Final Fantasy Pixel Remaster aún no tiene fecha de salida solo se menciona su ventana para primavera de 2023.

Vía: Square Enix

Nota del editor: Cuando salieron estos juegos a principios de año no les fue my bien, pero ojalá Square Enix encuentre la manera de enmendar los errores, después de todo, es un paquete de clásicos que los fanáticos no se van a perder.