Filtran tráiler de juego de LEGO James Bond cancelado

La franquicia de LEGO está tomando un nuevo camino si hablamos de videojuegos, y es que en los últimos años sus productos ya no han sido desarrollados por la habitual Traveler’s Tales, sino que vimos a 2K tomar las riendas en el caso de Drive o a Studio Gobo con el crossover de Horizon. Y parece que en su momento tenían otro juego en la mente, uno relacionado con el agente secreto de Inglaterra más famoso.

Un tráiler de un juego inédito inspirado en la franquicia James Bond ha salido a la luz, generando interés entre los fanáticos de ambas marcas. El video, que apareció en Reddit, inicialmente causó confusión, ya que algunos creyeron que el agente formaría parte de LEGO Dimensions: Año 3. Sin embargo, se trataba de un lanzamiento independiente que nunca llegó a concretarse.

TT Games había presentado la idea de un título completo basado en esta franquicia. Sin embargo, la marca LEGO decidió vetar el proyecto al considerarlo inapropiado para su marca, dadas las características maduras asociadas a la franquicia del icónico espía británico, incluyendo el uso de armas y seducción.

Aquí lo puedes ver:

El tráiler proviene de los archivos de desarrollo de Dimensions, lo que explica la confusión inicial sobre su propósito. Aunque el video muestra un concepto intrigante que fusiona la acción de James Bond con el humor y estilo distintivo de los juegos de juguetes, el proyecto nunca avanzó más allá de su etapa inicial de presentación.

La revelación alimenta la curiosidad sobre cómo podría haber sido un juego así. A pesar de que los fanáticos no tendrán la oportunidad de experimentar esta mezcla única, la filtración ha encendido nuevamente el debate sobre las posibilidades creativas en futuros títulos. No está de más decir, que LEGO está tirando los videos por derechos de autor, dando la esperanza de que no esté cancelado al 100%.

Vía: NE