¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

En el capítulo de esta semana te contamos todo sobre Final Fantasy VII: Remake. También discutimos de las noticias más importantes de los últimos días como por ejemplo, el lamentable retraso de The Last of Us: Part II. Para rematar, hablamos de Onward, la nueva película de Pixar.