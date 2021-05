Fecha y detalles de GTA V en Next Gen – Atomix Podcast 311

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Todo listo para contarte de las noticias más importantes de los últimos días, incluida la fecha y primeros detalles de las versión next gen de GTA V. En la sección de qué hemos estado jugando esta semana, te damos nuestras impresiones finales de la Mass Effect Legendary Edition, Subnautica Below Zero y de Famicom Detective Club.