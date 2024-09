Fans se molestan con el anuncio de PS5 Pro

PlayStation 5 Pro finalmente se ha anunciado con bombo y platillo por parte de Sony, la cual es una versión de la consola con casi el doble de potencia, lo cual hará a los usuarios disfrutar sus videojuegos favoritos con una optimización que llega al nivel de las versiones de PC de dichos lanzamientos. Los fans se entusiasmaron con el anuncio, pero no todo fue bueno, pues hubo algunos que se molestaron por ciertas características que se dieron a conocer como las importantes.

Entre las quejas principales se tiene primero al precio, el cual es de $699 USD, lo cual son 200 más en comparación al modelo que está actualmente en el mercado. El segundo fue el hecho de que piezas como el lector de discos y la base para colocar en la consola se vendan por separado. Para finalizar, está el hecho de la incertidumbre sobre si veremos un juego importante para su estreno en las tiendas, ya que no hay nada planeado para el 7 de noviembre por parte de Sony, nada que nos muestre la potencia del hardware.

Aquí algunos comentarios:

800 €. No stand. No disc drive. We knew this reveal could turn out bad, but holy moly, this is a gigantic letdown from Sony. What about this is "with deeply engaged players […] in mind" (PS Blog), apart from an "they will buy anything we throw at them" expectation?#PS5Pro pic.twitter.com/GJkwmwwYCy

— Does it play? (@DoesItPlay1) September 10, 2024