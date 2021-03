Fans de DC exigen que Batman se enfrente a Deathstroke tras ver el Snyder Cut

Tras mucho tiempo de espera, Zack Snyder’s Justice League ya está disponible en todo el mundo. Los fans de DC Comics parecen haber quedado encantados con esta versión del director, y ahora están exigiendo a Warner Bros. que retomen la película de Batman con Ben Affleck, en la cual veríamos un enfrentamiento contra el Deathstroke de Joe Manganiello.

Tras varios problemas con el alcohol, Affleck tuvo que anunciar su retiro del papel de Batman, lo que al mismo tiempo, también significó que la película individual del Caballero de la Noche habría sido cancelada. Ahora será Robert Pattinson quien de vida a este héroe en la pantalla grande con The Batman, pero como es bien sabido, los fans no olvidan y quieren que Affleck retome el papel para verlo pelear contra Deathstroke.

Me after finishing #SnyderCut , knowing there were plans for a Batman x Deathstroke movie which will never happen…. pic.twitter.com/ibIgdMWnOv

“Necesito una verdadera serie estilo detective con el Batman de Affleck y el Deathstroke de Manganiello con múltiples líneas de tiempo existiendo al mismo tiempo.

Necesito conocer por qué el conflicto es personal, qué pasó y cómo fue que hicieron equipo en knightmare.”

I need a true detective type of series with @BenAffleck Batman and @JoeManganiello deathstroke with multiple timelines going on at once.

I need to see why it’s personal, how it got even, and how they ended up working together in the knightmare. #zacksnydersjusticeleague

— lil fishstick Julioseid (@___Julio___) March 18, 2021