Famoso juego de Mega Man llega a Android

A día de hoy Capcom se ha mantenido como una de las empresas de videojuegos que mejores títulos trae al mercado, prueba de ello son los lanzamientos de Monster Hunter, Resident Evil, Devil May Cry, Street Fighter y más sagas de renombre. Sin embargo, Mega Man es una marca que se ha quedado un poco atrás en cuanto a nuevos videojuegos.

Para poder llenar ese vacío, se han lanzado títulos para Android y iOS, como el famoso gacha de X Dive, mismo al que ahora le hará compañía uno de los clásicos que en su día llegó a Super Nintendo. Ese es ni más ni menos que Mega Man X, el cual en su momento se sumó a las tiendas de Apple, pero que hasta hace poco no estaba disponible en Android.

Esto fue confirmado por la cuenta oficial de Mega Man:

Mega Man X dashes on to Android! Join X as he hunts Mavericks and begins to unlock his true potential in his very first adventure.

