Fall Guys anuncia tres trajes especiales inspirados en DOOM Eternal

Hace tiempo se reveló que Mediatonic y Fall Guys iban a tener una colaboración especial con Bethesda y DOOM Eternal. Después de varias semanas en silencio, el día de ayer se reveló que no solo veremos un traje inspirado en uno de los mejores FPS de 2020, sino tres.

Originalmente, el día de ayer se iba a llevar a cabo un stream especial en donde Mediatonic nos iba a mostrar al primer traje en acción. Sin embargo, algo salió mal con la producción, y esto no se llevó a cabo. Afortunadamente, la cuenta oficial de Fall Guys en Twitter se encargó de revelar que la primera skin especial para estas botargas es un Tyrant, uno de los enemigos más impresionantes de DOOM Eternal.

Well… this is awkward…

We accidentally made this swole bean so unleakable that even WE are unable to leak it 😅

Unfortunately, we'll have to reschedule the stream… 😂😭

We've hacked the system though… here's a leaked render pic.twitter.com/M6iqlzHsCy

— Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 5, 2021