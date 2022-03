F-Zero X se suma a Nintendo Switch Online esta semana

La biblioteca del Nintendo 64 para el Switch Online Expansion Pack tal vez fue un poco limitada inicialmente, pero la verdad ha mejorado bastante desde entonces. Ahora está a punto de mejorar todavía más con la llegada de F-Zero X al servicio esta misma semana, y por acá lo puedes ver en acción.

No solamente Nintendo se ha esforzado por mejorar varios problemas asociados con la emulación de ciertos juegos, sino que también han aumentado el catálogo del Expansion Pack considerablemente. Ya tenemos cosas como Banjo-Kazooie y The Legend of Zelda: Majora’s Mask, y el próximo 11 de marzo tendremos F-Zero X con Capitán Falcon y compañía.

Nota del editor: Digan lo que digan de Nintendo, lo cierto es que nadie se esperaba que la Gran N fuese a mejorar la emulación de Nintendo 64. Todos dimos por hecho que estos problemas se quedarían tal y como estaban, pero para sorpresa de todos, la firma nipona sí hizo algo al respecto y ahora la emulación de estos juegos se encuentra en un mucho mejor estado.

Via: Nintendo