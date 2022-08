Estudio habla de la posibilidad de morir jugando títulos de terror

Las experiencias de terror a día de hoy son muy comunes en los videojuegos, con lanzamientos que son cada vez más violentos y con jumpscares que podrían atemorizar hasta el más valiente. Y a pesar de que todo es inofensivo, un estudio indica que podría darse algún caso de infarto si el jugador llega a sorprenderse un poco más de lo normal.

El informe realizado por Healthline indica que cuando una persona o animal se sienten amenazados, se despierta un instinto de supervivencia que puede orillar al ser vivo a pelear o correr de algo que lo amenaza de muerte. Y esta especie de dopamina puede surgir mientras estamos probando un videojuego debido a la suposición de peligro por parte del cerebro.

Tener que estar anticipándose a futuros sustos en el juego puede generar estrés, y esto es algo a tomar en cuenta al momento de jugar, pues mucho que sea entretenimiento, sí puede acumular traumas internos. Este mismo estrés puede ser el causante de arritmias cardíacas para los usuarios, algo no muy bueno, sobre todo si la persona tiene una enfermedad ligada al corazón.

Como una conclusión que deja el estudio, es que las personas que hayan sufrido de inconsistencias en el órgano ya mencionado, o que tengan antecedentes de microinfartos, es mejor que no jueguen títulos que los pongan bajo estrés. No va a pasar en todos los casos, pero sí podría llegar a pasar algún accidente por ver alguna escena que la mente no pueda procesar.

Vía: Healthline