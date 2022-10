Nos encontramos a solo unos días del lanzamiento de Gotham Knights en consolas y PC. Si tienes pensado adquirir este título por medio de Steam o la Epic Games Store, será mejor que tengas todos los requerimientos listos, y si aún no los conoces, no te preocupes, aquí te los compartimos.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, se han revelado los requerimientos mínimos y recomendados para disfrutar de Gotham Knights en PC. Si estás interesado en esta versión, será mejor que te vayas preparando:

-OS: Windows 10 64-bit

-CPU: Intel Core i5-9600K o Ryzen 5 3600

-RAM: 8 GB

-GPU: GTX 1660 Ti o Radeon RX 590

-OS: Windows 10 64-bit

-CPU: Intel Core i7-10700K o Ryzen 5 5600X

-RAM: 16 GB

-GPU: RTX 2070 o Radeon RX 5700XT

Here are your recommended PC specs for #GothamKnights pic.twitter.com/E2bb4gQvWK

— Gotham Knights (@GothamKnights) October 18, 2022