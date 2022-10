Con Gotham Knights a solo unos días de distancia, muchos no pueden esperar para disfrutar de este título en compañía de varios amigos. Sin embargo, recientemente se dio a conocer algo que no tiene contentos a los fans, y no estamos hablando de los 30fps. Uno de los modos que nos permite jugar con hasta cuatro personas en un mismo equipo, no estará disponible sino hasta un mes después del lanzamiento del juego.

De acuerdo con la cuenta oficial del juego, el modo de Heroic Assault, aquel que nos permite enfrentarnos a diversas rondas de enemigos con hasta cuatro jugadores en todo momento, no estará disponible durante el lanzamiento de Gotham Knights. Tendremos que esperar hasta el 29 de noviembre para acceder a él por medio de una actualización gratuita.

Gotham has thrown down a new gauntlet. Heroic Assault, the free 4-player co-op experience, is coming to #GothamKnights November 29, 2022. Learn more at https://t.co/cDNfcheGrw pic.twitter.com/v3tU7DQvPh — Gotham Knights (@GothamKnights) October 14, 2022

Es importante mencionar que la campaña principal se podrá jugar en modo cooperativo desde el día uno. El retraso solo está relacionado con un modo alterno, el cual es definido como algo independiente de la historia. Gotham Knights llegará a PS5, Xbox Series X|S y PC el próximo 21 de octubre de 2022.

En temas relacionados, alguien ya recibió su copia del juego de manera anticipada. De igual forma, puedes conocer más sobre los cuadros por segundo a los que correrá el título aquí.

Nota del Editor:

Al tratarse de un modo adicional, el retraso no es tan malo, pero considerando que a finales de noviembre ya tendremos muchos más juegos en nuestra puerta, es probable que esto haga que más de una persona se olvide por completo de Heroic Assault, lo cual sería una gran decepción para más de uno.

Vía: Gotham Knights