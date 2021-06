¡Éstos son los juegos que llegarán a Xbox Games With Gold en julio!

Con julio a solo un par de días de distancia, Xbox por fin ha compartido la lista de juegos que llegarán de forma gratuita al servicio de Games With Gold. Como ya es una costumbre, aquí vemos cuatro títulos, los cuales no son tan atractivos como en meses pasados, pero sí nos ofrecen una serie de experiencias que no puedes encontrar tan fácilmente en otros lados.

De esta forma, a continuación puedes ver los cuatro títulos que llegarán a Xbox Games With Gold a lo largo del próximo mes de julio:

–Planet Alpha (Xbox One): disponible del 1 al 31 de julio.

–Rock of Ages 3: Make & Break (Xbox One): disponible del 16 de julio al 15 de agosto.

–Conker: Live & Reloaded (Xbox): disponible del 1 al 15 de julio.

–Midway Arcade Origins (Xbox 360): disponible del 16 al 31 de julio.

Como siempre, aquellos que tengan un Xbox Series X|S o Xbox One podrán disfrutar de estos cuatro títulos por medio de la retrocompatibilidad. Aunque en esta ocasión no contamos con una lista de títulos esenciales para los usuarios de estas consolas, entregas como Conker: Live & Reloaded proporcionarán horas y horas de diversión.

Vía: Xbox