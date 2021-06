El creador del original Star Fox ya tiene ideas para una nueva entrega

Han pasado cinco años desde el lanzamiento de Star Fox Zero, y tal parece que Nintendo no tiene la intención de regresar al Lylat System por el momento. No solo los fans desean ponerse detrás de un Arwing una vez más, sino que Giles Goddard, uno de los programadores del título original de SNES, también quiere ver un nuevo Star Fox, y ya tiene un par de ideas en mente.

En una reciente entrevista con GameXPlain, Goddard tuvo la oportunidad de proponer su propia versión de un nuevo Star Fox, el cual dejaría de lado algunas de las mecánicas que introdujo Zero, y se enfocaría solamente en lo que hizo al título original tan amado por el público. Esto fue lo que comentó:

“Sería interesante crear un nuevo Star Fox. Pero no como se ha hecho hasta ahora. Sin todos esos ‘trucos’ que tenía Zero. Y puede que incluso sin los mapas con movimiento libre y otras cosas del estilo. Volvería a lo que hizo del Star Fox original un juego divertido. Si lo hiciéramos, tendría que ser algo nuevo… o un aspecto retro muy estilizado o unos gráficos actuales y modernos. Pero no trataría de replicar el estilo poligonal del Chip FX. Siempre quieres hacer algo nuevo, no volver atrás”.

Si bien esto suena como una sólida propuesta para Nintendo, actualmente no hay planes para ver a Fox y compañía una vez más. Sin embargo, considerando que el Switch ha sido la plataforma predilecta para ver de regreso a varias franquicias, no se descarta por completo un nuevo Star Fox en un futuro.

Vía: GameXPlain