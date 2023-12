A principios de mes, los usuarios de Steam recibieron información específica sobre los juegos más que disfrutaron este año. Ahora, ha llegado el momento de que la compañía comparta datos generales de la plataforma y, para la sorpresa de muchos, Baldur’s Gate 3 fue el título al que más horas se le invirtió en el 2023.

Recientemente, Steam comenzó a compartir una serie de detalles relacionados con los juegos más populares de su tienda digital. Hace unos días les contamos sobre los títulos que más dinero generaron, y ahora ha llegado el momento de hablar de las experiencias más jugadas del 2023. Es importante mencionar que Steam ha compartido cuatro listas, cada una con cierta cantidad de jugadores conectados al mismo tiempo. Comenzamos con Platino, en donde encontramos juegos con más de 300 mil jugadores concurrentes:

-Baldur’s Gate 3

-Hogwarts Legacy

-Goose Goose Duck

-Destiny 2

-Starfield

-Dota 2

-Counter Strike 2

-PUBG: Battlegrounds

-Sons of the Forest

-Lost Ark

-Apex Legends

Para la sección de Oro, la cual abarca títulos con más 150 mil usuarios concurrentes, encontramos:

-Cyberpunk 2077

-GTA 5

-Path of Exile

-The Finals

-Armored Core VI

-Naraka: Bladepoint

-Resident Evil 4

-Call of Duty HQ (Warzone, Modern Warfare II y Modern Warfare III)

-Team Fortress 2

-Rust

-Lethal Company

En Plata, donde encontramos títulos con más de 80 mil usuarios concurrentes, tenemos experiencias como Civilization VI, Battlefield 2042, Valheim, Dave the Dividir y más. Por último, en la categoría de Bronce, donde encontramos juegos con más de 40 mil usuarios, destacan Overwatch 2, Sea of Thieves, The Witcher 3: Wild Hunt, Star Wars Jedi: Survivor, Monster Hunter Rise, y muchos más.

Sin embargo, esto no es todo, ya que también se han revelado los juegos más jugados del Steam Deck. Estos son:

-Hogwarts Legacy

-Resident Evil 4

-Dave The Diver

-Starfield

-Half-Life

-Vampire Survivors

-Cyberpunk 2077

-GTA 5

-Fires of Rubicon

-The Witcher 3

-Elden Ring

-Baldur’s Gate 3

Sin duda alguna, una serie de listas bastante interesantes que nos dan una idea de cuáles fueron las experiencias más populares del año. Principalmente, Baldur’s Gate 3 fue la joya de la corona para Steam. En temas relacionados, estos fueron los títulos que más dinero generaron en Steam este año. De igual forma, la popularidad de Starfield ha decaído en esta plataforma.

Nota del Editor:

El caso de Baldur’s Gate 3 es bastante interesante. Si bien este título ganó el GOTY en The Game Awards este año, no muchos sitios le están otorgando este reconocimiento. Sin embargo, en Steam esta es una de las experiencias más jugadas del año. Es bastante interesante.

Vía: Steam