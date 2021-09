Éstos son los juegos de PS+ para septiembre

Aunque septiembre ya está en marcha, el día de hoy, PlayStation por fin ha revelado la lista de juegos que se podrán descargar sin costo adicional gracias a PS+ a lo largo de este mes. Una vez más, contamos con dos títulos para PS4 y uno de PS5.

Entre el 7 de septiembre, y el 4 de octubre, todos los usuarios de PlayStation Plus tendrán la oportunidad de descargar sin costo adicional los siguientes tres juegos:

–Overcooked! All You Can Eat (PS5)

–Hitman 2 (PS4)

–Predator Hunting Grounds (PS4)

Sin duda alguna, de esta lista, Overcooked! All You Can Eat es el juego que más llama la atención. Esta es una colección que incluye los primeros dos Overcooked!, así como todo sus DLC. Sin embargo, tanto Hitman 2 como Predator Hunting Grounds, son experiencias sumamente divertidas en sus propios ramos.

Vía: PlayStation