Esto es lo que vas a encontrar en las siguientes actualizaciones de Yu-Gi-Oh! Master Duel

Si eres fan de Yu-Gi-Oh! Master Duel te tenemos noticias importantes, pues a partir de este momento ya puedes descargar la nueva actualización 1.1 en cualquiera de sus versiones disponibles en el mercado. Esta no es la gran cosa, pero hay cierto elemento de archivos extraídos que le podría parecer interesante a más de un fiel seguidor de la franquicia.

Lo primero a encontrar en esta actualización, es que la interfaz de usuario se ha mejorado en Duel, Mission, Solo y Deck. Mientras tanto, se han agregado nuevos efectos de animación junto con funciones para la edición de mazos y los partidos de sala. Por su parte, se realizó la corrección de errores generales para tener un mejor rendimiento del juego.

No obstante, lo más interesante de todo son los archivos encontrados por los dataminers. Los cuales puedes ver a continuación:

Datamined Leaks: New Selection Packs! "Wandering Travelers" and "Valiant Wings" will bring more cards released in "Burst of Destiny" and "The Grand Creators" to Master Duel!#MasterDuel #YuGiOh #YuGiOhMasterDuel #遊戯王マスターデュエル pic.twitter.com/BkdEhFxgA6 — Yu-Gi-Oh! Master Duel Guide (@MasterDuelSite) May 6, 2022

Datamined Leaks: Laundry Dragonmaid is a "new type" of Mate – Deluxe Mates! "What are Deluxe Mates? Deluxe Mates are special Mates that can change their appearance during a Duel"#MasterDuel #YuGiOh #YuGiOhMasterDuel #遊戯王マスターデュエル pic.twitter.com/TUm6O7wuF1 — Yu-Gi-Oh! Master Duel Guide (@MasterDuelSite) May 6, 2022

Datamined Leaks: New Mates! These all have "Shop Assets", so they will likely be showing up for purchase sometime "soon" COPIUM – Wightbaking

– Salamangreat Gazelle

– Hallohallo

– Ninja Grandmaster Hanzo?#MasterDuel #YuGiOh #YuGiOhMasterDuel #遊戯王マスターデュエル pic.twitter.com/RWF4dH0nka — Yu-Gi-Oh! Master Duel Guide (@MasterDuelSite) May 6, 2022

Datamined Leaks: Assets have been added for a new Structure Deck: Cybernetic Successor! "Cyberdark End Dragon" and other cards found in the Cyber Strike TCG Structure Deck are likely to be inside!#MasterDuel #YuGiOh #YuGiOhMasterDuel #遊戯王マスターデュエル pic.twitter.com/XuMazlRvEZ — Yu-Gi-Oh! Master Duel Guide (@MasterDuelSite) May 6, 2022

Datamined Leaks: A New Selection Pack is coming soon, featuring the "Swordsoul" and "PUNK" archetypes – as well as the long-awaited Destroyer Phoenix Enforcer!#MasterDuel #YuGiOh #YuGiOhMasterDuel #遊戯王マスターデュエル pic.twitter.com/ZRkWYabdBI — Yu-Gi-Oh! Master Duel Guide (@MasterDuelSite) May 6, 2022

En otras circunstancias, se podría decir que todo esto es más que un mero rumor, pero realmente no, puesto que se tratan de archivos genuinos del videojuego de cartas intercambiables. Así que los fans van a estar contentos por todo lo que se avecina para Yu-Gi-Oh! Master Duel en los próximos meses, actualizaciones que no deberían tardar en llegar.

Recuerda que el videojuego está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y Móviles. Se encuentra disponible totalmente gratis.

Vía: ComicBook