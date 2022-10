Este país de latam sufre de gran aumento en YouTube Premium

Algo de lo que se ha hablado mucho en los últimos meses, es el tema de la inflación en productos que podrían no considerarse de primera necesidad, esto sobre todo en los países de latinoamérica donde los impuestos son altos. Sin embargo, quienes han sufrido más con la fluctuación de la moneda es Argentina, y ahora llega una nueva prueba de esto con Youtube.

Hace poco, los suscriptores de YouTube Premium en Argentina recibieron un correo electrónico informando un aumento de precios que va a efectuarse muy pronto. Concretamente, será a partir del próximo 21 de noviembre, cuando los clientes tengan este cambio en los precios, osea en su siguiente fecha de facturación después de dicho periodo.

Entonces, el plan individual de YouTube Premium subirá de 119 a 389 pesos mensuales (Argentinos), mientras que el familiar pasará de 179 a 699 pesos por mes. Eso significa, que los aumentos serán del 227% y 290,5%, respectivamente. Algo que puede sonar un tanto disparatado, pero con las constantes subidas y bajadas de la moneda puede ser algo normal.

Este aumento no es algo que sea nuevo para el país, dado que servicios como Disney Plus y hasta Spotify ya cuentan con precios que no son muy accesibles, cifras que poco a poco van creciendo. Por su parte, Argentina también será uno de los afectados en la cuestión de que Netflix no dejará compartir contraseñas, por lo que cobrará más por hogar extra.

Vía: XDA