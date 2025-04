La revelación de Mario Kart World dejó a los fans con muchas dudas. Afortunadamente, durante el Nintendo Direct del día de hoy se aclararon varias dudas relacionadas con este juego. Uno de los puntos más importantes, es que este título no solo contará con nuevas pistas, como Mario Bros. Circuit, Crown City, Salty Salty Speedway, Starview Peak y Boo Cinema, sino que múltiples escenarios clásicos están de regreso.

Lo interesante, es que estos escenarios clásicos han sido reimaginados para funcionar con el mundo abierto que nos presenta esta entrega, por lo que ahora tienen versiones de día y noche. En esta ocasión se confirmó que Toad Factory de Mario Kart Wii, Peach Beach y Wario Shipward están de regreso, pero seguramente veremos más clásicos.

Introducing some of the courses in #MarioKartWorld!

🏁 Mario Bros. Circuit

🏁 Crown City

🏁 Salty Salty Speedway

🏁 Starview Peak

🏁 Boo Cinema

🏁 And more!

