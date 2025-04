Muchos personajes llegarán a Mario Kart World

Con muchos personajes confirmados, Mario Kart World promete carreras caóticas y llenas de personalidad. La inclusión de estos nuevos corredores, junto con la posibilidad de competir con hasta 24 jugadores simultáneamente, marca un hito en la franquicia y ofrece una experiencia fresca y emocionante para los veteranos y nuevos jugadores por igual.

Race as familiar characters in #MarioKartWorld! Between drivers and their various outfit options, there are many combos to unlock and choose from!

⭐️ Mario

⭐️ Luigi

⭐️ Peach

⭐️ Bowser

And new characters like:

⭐️ Goomba

⭐️ Spike

⭐️ Cow

And many more! pic.twitter.com/QtGmkVjvsG

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 17, 2025