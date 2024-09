Ésta sería la historia de Ghost of Yōtei

El State of Play del día de ayer nos sorprendió con la revelación de Ghost of Yōtei, secuela de Ghost of Tsushima. Si bien algunos detalles de este título ya se dieron a conocer, aún hay mucho que se desconoce sobre esta entrega, como su historia. Aunque la información es escasa, parece que en esta ocasión Sucker Punch se ha dado a la tarea de representar un momento histórico de Japón bastante controversial, y que pocas personas conocen.

De acuerdo con el estudio, Ghost of Yōtei se desarrolla en el año 1603. Por su parte, el monte Yōtei se encuentra en la prefectura de Hokkaidō, lugar y época en donde el gobierno de Japón comenzó su expansión por esta región. Sin embargo, en su camino se encontraban los Ainu, una comunidad indígena con una cultura y prácticas diferentes a las que se practicaban en la isla principal, ocasionando un conflicto violento entre los dos grupos. Esta población veneraba el orden de la naturaleza, con la caza y recolección como su principal forma de supervivencia, pero todo desde una perspectiva de respeto y unión a todo lo que los rodeaba.

Si bien la isla principal de Japón comenzó su expansión en Hokkaidō de una forma agresiva, pero no violenta, originalmente, cuando se encontraron contra la resistencia de los Ainu, no pasó mucho tiempo para que la guerra entre estos grupos estallara. El grupo indigena estaba conformado por pequeñas comunidades apartadas, con una población total entre 20 y 30 mil habitantes. En comparación, el gobierno de Japón estaba conformado por cerca de 30 millones de personas.

Pese a que las tribus de los Ainu lograron reunirse para enfrentarse a este conflicto, esto solo ocasionó que Japón pusiera en marcha un plan de erradicación completo para la tribu. Este conflicto culminó en la muerte del representante de las tribus, Shakushain, y dando pie a una invasión que terminó con la casi completa desaparición de los Ainu.

Aunque Sucker Punch no lo ha confirmado, Ghost of Yōtei nos presenta una historia de venganza, por lo que es muy probable que la historia del juego nos ponga en los pies de una guerrera de este pueblo indígena en medio del conflicto entre Japón y los Ainu, algo que suena muy interesante, y seguramente nadie esperaba para la secuela.

Sin embargo, es importante mencionar que la rebelión de Shakushain y la guerra contra el clan Matsumae se llevó a cabo hasta 1669, por lo que Ghost of Yōtei podría estar enfocado en los primeros intentos de colonización, y no en la guerra que terminó este conflicto. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este título aquí. De igual forma, esta es la actriz principal de esta entrega.

Si bien Sucker Punch se ganó el corazón de los japoneses con Ghost of Tsushima, será muy interesante ver cómo reaccionan estos jugadores ante la idea de explorar uno de los momentos más controversiales de su historia.

