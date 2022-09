¿Está a la altura de Bane? Tom Hardy entra a torneo de artes marciales

En ocasiones muchos de los actores de Hollywood toman clases de artes marciales para comprender a sus personajes, pero en cuanto el rodaje termina se olvidan de todo para ir al siguiente papel. No obstante, esto no habría pasado con el actor de Bane en Batman: El Caballero de la Noche Asciende, Tom Hardy, quien de forma actual participó en un torneo.

Según lo informado por The Guardian, Harder fue un competidor sorpresa en el Campeonato Abierto Brasileño de Jiu-Jitsu 2022 en Milton Keynes, Inglaterra. El actor ingresó a la competencia con su nombre real, Edward Hardy, y ganó el premio de oro.

Esto es lo que comentó un portavoz del medio:

Hardy se enfrentó al veterano de las artes marciales Danny Appleby en la semifinal del torneo. Appleby llamó a Hardy como un tipo muy agradable. Aquí lo que comentó:

Es un tipo realmente fuerte… No lo pensarías siendo una celebridad. He hecho unos seis torneos y he estado en el podio en todos. Pero es probablemente el competidor más duro que he tenido; ciertamente estuvo a la altura de su personaje de Bane, eso es seguro.