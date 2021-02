¡Es oficial! Zack Snyder’s Justice League tendrá un lanzamiento internacional

El próximo 18 de marzo de 2021, la esperada Zack Snyder’s Justice League por fin llegará por medio de HBO Max. Afortunadamente, Warner Bros. ha revelado que esta cinta también estará disponible de manera internacional ese mismo día, aunque por medio de diferentes plataformas.

Para todos los países en donde HBO Max no es una opción, Warner Bros. estrenará Zack Snyder’s Justice League por medio de HBO Go, así como en Prime Video, en donde los usuarios tendrán la oportunidad de comprar o rentar esta cinta. Aunque los detalles por región aún son un misterio, estos dos sitios hacen que la distribución digital sea más sencilla.

Platform availability will depend on each territory (with the exception of China, France, and Japan, where the release dates are TBD). Additional details for specific markets will be shared soon. (2/2)

— Zack Snyder's Justice League (@snydercut) February 19, 2021