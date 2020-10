¡Es oficial! Need for Speed Hot Pursuit tendrá una remasterización para consolas y PC

Después de una filtración durante el fin de semana, el día de hoy EA ha confirmado que una remasterización de Need for Speed Hot Pursuit llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el próximo mes de noviembre.

El título original llegó al mercado en 2010, así que uno de los cambios más prominentes en esta versión es su aspecto visual. De igual forma, la remasterización incluirá cross-play, de esta forma podrás jugar con todos tus amigos sin importar en qué plataforma se encuentren.

La remasterización viene con todos los DLC lanzados para el juego original, así como un modo de foto actualizado y nuevos logros. En PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, el juego corre a 1080p y 30fps, mientras que los jugadores de PS4 Pro y Xbox One X pueden elegir entre un modo de rendimiento de 1080p a 60fps, y un “modo de fidelidad” de 4K a 30fps. Por otro lado, en PC puedes jugar en 4K a un máximo de 60fps.

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered llegará a PS4, Xbox One y PC el próximo 6 de noviembre, mientras que los usuarios de Switch tendrán que esperar hasta el 13 de noviembre.

Vía: Need for Speed