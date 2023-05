El Strong National Museum of Play es el hogar del Salón de la Fama Mundial de Videojuegos, y cada año se nominan nuevos juegos para ser ingresados. Desde que el Salón de la Fama abrió en 2015, algunos de los videojuegos más grandes jamás creados han sido ingresados, incluyendo clásicos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Bros. y Tetris. Hoy se revelaron cuatro nuevas entradas: The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer y Computer Space. En un comunicado de prensa, la curadora de videojuegos Lindsey Kurano habló sobre las mayores fortalezas de The Last of Us.

“A pesar de haber debutado en 2013, The Last of Us sigue siendo popular debido a su calidad de juego y la fuerza de su historia. La adaptación de HBO de 2023 ha ampliado el alcance y la popularidad del juego. Creado con la participación de Naughty Dog, el programa ha obtenido el apoyo de críticos y fans como una de las mejores adaptaciones de videojuegos jamás hechas”.

Los cuatro juegos representan géneros y épocas muy diferentes para la industria, ¡pero su importancia es difícil de negar! Wii Sports en particular es uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. El software ayudó a hacer que la plataforma Wii fuera un éxito masivo para Nintendo, y el juego mantiene un seguimiento apasionado después de todos estos años.

Algunos jugadores pueden no estar familiarizados con Computer Space, pero el juego se considera “el primer videojuego comercial”, ya que se lanzó en 1971. En cuanto a Barbie Fashion Designer, el juego fue reconocido por demostrar que había un mercado para juegos dirigidos directamente a las niñas.

El sitio web oficial del Salón de la Fama Mundial de Videojuegos permite a cualquier visitante nominar un juego para su entrada. Sin embargo, las decisiones finales se toman “con el asesoramiento de periodistas, académicos y otras personas familiarizadas con la historia de los videojuegos y su papel en la sociedad”. El objetivo es reconocer diferentes juegos que abarquen todo tipo de plataformas, incluyendo consolas, arcade, PC, móviles y más.

Nota del editor: Se me hace muy raro que Computer Space sea considerado hasta ahora, sin embargo, los cuatro títulos tienen fuertes razones para agregarse al Salón de la Fama.