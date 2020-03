En sólo 10 días, CoD: Warzone ha superado los 30 millones de usuarios

Han pasado 10 días desde la llegada de Call of Duty: Warzone. Este Battle Royale ha aumentado en popularidad conforme pasa el tiempo, y recientemente se ha dado a conocer que en este corto periodo, más de 30 millones de personas han participado en una partida de este juego.

De acuerdo con el analista de Nikko Partners, Daniel Ahmad, Apex Legends tardó un mes completo en alcanzar 50 millones de jugadores activos. Por otro lado, el modo Battle Royale de Fortnite llegó a 30 millones de personas jugando en 11 semanas. Esto no sólo demuestra el alcance de Call of Duty, sino que deja en claro que este género, más que ir en descenso, va en aumento.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .

Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK

— Call of Duty (@CallofDuty) March 20, 2020