Emily Ratajkowski renuncia a Hollywood por sexismo

Emily Ratajkowski se había establecido firmemente en Hollywood con una carrera en ascenso. Su debut en la gran pantalla fue en 2014 con Gone Girl, junto a Ben Affleck y Rosamund Pike, y desde entonces tuvo una carrera constante en Hollywood. Protagonizó la comedia I Feel Pretty junto a Amy Schumer, In the Darkness con Natalie Dormer, y fue la estrella de Welcome Home junto a Aaron Paul.

A pesar de su éxito, su carrera ha tenido altibajos y, tras una audición fallida en la película Triangle of Sadness, la actriz de 31 años explicó por qué decidió abandonar el mundo de la actuación para siempre.

En una reciente entrevista, Emily Ratajkowski reveló que desde su juventud se inició en el mundo de la actuación, pero que sus agentes empezaron a enfocarse en su imagen para venderla como una actriz con amplio rango. Sin embargo, ella sintió que estas estrategias implicaban objetivizarla ante hombres poderosos y no se sentía como una artista. Esta frustración ya había sido expresada en su libro My Body, donde también habló de su matrimonio tenso con el productor Sebastian Bear-McClard, quien ha sido acusado de acoso sexual en los sets de Uncut Gems y Good Time y que tenía una relación cercana con Harvey Weinstein.

Emily Ratajkowski ha pasado por una serie de experiencias negativas en la industria del entretenimiento, incluyendo su desilusión al darse cuenta de que su imagen era vendida como un objeto sexual para agradar a hombres poderosos. Su ex esposo, productor de cine, fue acusado de acoso sexual y formaba parte del círculo cercano de Harvey Weinstein. Ratajkowski también ha enfrentado dificultades en el sistema judicial debido a su género y a su decisión de hablar públicamente sobre estas cuestiones. En consecuencia, decidió despedir a su equipo en 2020 y tomar las riendas de su carrera.

En una entrevista reciente, Emily Ratajkowski habló sobre cómo el sexismo en Hollywood y sus propias experiencias la llevaron a perder interés en el punto de vista masculino. También compartió que no desea seguir sometiéndose a las dinámicas de poder que se imponen en la industria, especialmente en los llamados “clubes de Toby”.

“Ya no me interesa el punto de vista masculino, que es el que domina Hollywood. Porque hay muchas mentiras, y no me refiero a infidelidades. El mundo está muy jodido, Hollywood está muy jodido, y es muy oscuro”.

En la misma entrevista, Emily Ratajkowski hizo hincapié en la importancia de defender a actrices como Sydney Sweeney, quien ha recibido críticas en redes sociales por mostrar su cuerpo. Para ella, el verdadero problema radica en la industria sexista y las dinámicas de poder que los hombres en el poder perpetúan, a pesar de que las mujeres son las que suelen ser el foco de controversias y críticas.

“¿Podemos dejar de culpar a Sydney Sweeney por subir fotos sexies o a la chica que tuvo un amorío con Adam Levine? Las culpamos como si ellas estuvieran dañando a las mujeres.

Pero cuando las dinámicas de poder están tan sesgadas, ¿por qué le ponemos todo el peso solamente en las mujeres?”.

La actriz Emily Ratajkowski describió la presión, el sexismo y las dinámicas tensas dentro de la industria del entretenimiento como factores que la llevaron a alejarse de la actuación. Para explicar cómo se siente ahora, utilizó una analogía con el mito de Pygmalion, en el que un escultor griego se enamora de su propia creación y, gracias a la diosa Afrodita, cobra vida. En este sentido, Ratajkowski dijo que ahora se siente más como una creadora que como una musa, como si hubiera dado vida a su propia imagen perfecta.