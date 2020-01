Elden Ring estaría inspirado en Shadow of the Colossus, afirma una filtración

En teoría, durante 2020 saldrá Elden Ring, el siguiente gran juego de From Software en colaboración con George R. R. Martin y publicado por Bandai Namco. Sin embargo, ninguno de los involucrados nos ha ofreciendo algún tipo de detalle sustancial desde el anuncio de este título. Ahora, tal parece que una filtración por fin ha revelado algo interesante de este proyecto.

De acuerdo con Omni, quien ha filtrado información de From Software en el pasado en Resetera, Elden Ring no contará con un mundo abierto como lo conocemos, sino que su propuesta está más orientado a un campo abierto. De esta forma, From Software se encuentra creado un mapa más extenso, que incorporará una mayor libertad de las secciones abiertas, con las áreas estilo corredor de entregas pasadas.

Pero eso no es todo. La filtración también menciona que Shadow of the Colossus, la gran obra de Fumito Ueda y Team Ico, es una de las principales inspiraciones de Elden Ring. Lamentablemente no se menciona si esto se refiere al mundo o a los enfrentamientos con los jefes.

En noticias relacionas, no veremos algo nuevo de Elden Ring durante Taipei Game Show 2020. De igual forma, el juego, en teoría, saldrá a la venta en junio de este año.

Vía: Resetera