El tráiler de Paper Zelda: A Crafted Parody nos hace desear que fuera real

Nintendo no es extraño a proporcionar un estilo visual único a sus juegos. Desde plastilina, pasando por estambre, hasta papel. Títulos como Yoshi’s Woolly World, Kirby and the Rainbow Curse y, por supuesto, Paper Mario, demuestran que esta compañía está dispuesta a explorar nuevos territorios estéticos. Sin embargo, una serie que se ha quedado fuera de esta tendencia, ha sido The Legend of Zelda. Afortunadamente, gracias a un grupo de fans ahora sabemos cómo se vería un Paper Zelda en acción.

El canal de YouTube de 64-Bits ha creado un tráiler de Paper Zelda: A Crafted Parody, el cual luce tan bien como cualquier juego de Paper Mario. La atención al detalles es impresionante y nos muestra algunas de las mejores escenas de varias de las aventuras de Link en este estilo visual, como el enfrentamiento final de Wind Waker.

Hablando de la serie de Paper, de acuerdo con varios rumores y reportes, Nintendo está planeado lanzar un nuevo juego de Paper Mario, el cual se asemejaría más a lo que vimos en las primeras dos entregas de la serie.

Vía: 64-Bits