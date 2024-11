El Switch Online va en constante crecimiento

Pese a que muchos podrían llegar a pensar que el servicio de Switch Online no es importante, recientes datos han señalado que este es un factor importante en el negocio de Nintendo, el cual está en constante crecimiento. De esta forma, se da en claro que este elemento solo tomará un mayor papel en el ecosistema del Switch en un futuro.

Como parte de su reporte por el cierre del segundo trimestre del año fiscal en curso, Nintendo ha confirmado que actualmente hay más de 34 millones de usuarios de Switch Online. De igual forma, se ha revelado que, pese a un descenso en comparación con lo registrado durante el mismo periodo en el 2023, Switch Online está en constante crecimiento desde su lanzamiento en 2018.

Este crecimiento no solo se ve registrado en Switch Online, sino que el servicio de Expansion Pack también ha registrado un aumento considerable de usuarios desde su lanzamiento en el 2021. Esto no debería ser una gran sorpresa considerando todo lo que aquí se ofrece. Además de juegos en línea, hay múltiples beneficios que atraen la atención de los jugadores.

En estos momentos hay cientos de juegos correspondientes al NES, SNES, N64, Gensis, Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance, con rumores de que más plataformas se unirán en un futuro. Junto a esto, el DLC de títulos como Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons está incluido en este paquete. Por si fuera poco, recientemente se reveló que Nintendo Music solo está disponible para los usuarios de este servicio.

Considerando todo lo que ha construido Nintendo aquí, es más que seguro que Switch Online formará parte del Switch 2, en donde también crecerá. En temas relacionados, el Switch 2 será retrocompatible. De igual forma, analista revela cuándo se anunciaría el Switch 2.

Nota del Autor:

Aunque para muchos no es tan importante como PlayStation Plus y Xbox Game Pass, Switch Online es un buen servicio que cada vez mejora su valor. Si bien es cierto que en su lanzamiento no valía mucho la pena, hoy en día es algo que todos los usuarios de la consola deberían de tener.

Vía: Nintendo