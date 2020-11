El spin-off de A Quiet Place ya está en producción y acá te decimos quién lo dirige

A Quiet Place, o Un Lugar en Silencio, fue una de las sorpresas más grandes en años recientes. La película dirigida y protagonizada por John Krasinski logró robarse el corazón del público y la crítica especializada, tanto así que una segunda parte ya ha sido confirmada. Pero eso no es todo, pues un spin-off ya está en desarrollo y acá tenemos los primeros detalles.

Según lo reporta The Hollywood Reporter, Jeff Nichols, cineasta reconocido por filmes como Mud and Loving, será el director y escritor del spinoff previamente mencionado. Por el momento no hay mucha información al respecto, excepto que no será una secuela directa de A Quiet Place II, y se enfocará en un grupo diferente de supervivientes.

Debido a la pandemia del COVID-19, las circunstancias en torno al rodaje siguen siendo bastante desconcertantes y no hay fecha concreta para el inicio de la filmación, ni mucho menos una posible fecha de estreno.

Fuente: THR