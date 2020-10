El reconocido actor Jeff Bridges ha sido diagnosticado con cáncer

Lamentablemente, en la noche del día de ayer se dio a conocer que Jeff Bridges, actor reconocido por su trabajo en Iron Man y The Big Lebowski, ha sido diagnosticado con cáncer de linfoma.

Esta información fue compartida por el actor en su cuenta de Twitter, en donde mencionó que ya ha comenzado su tratamiento y está agradecido con el equipo de doctores que lo apoyarán. Esto fue lo que comentó:

As the Dude would say.. New S**T has come to light.

I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.

I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020