El PS5 supera las 50 millones de unidades vendidas

En julio de 2013, después de 160 semanas en el mercado, el PlayStation 4 logró vender más de 50 millones de unidades. Ahora, el día de hoy, Sony ha revelado que para el 9 de diciembre de 2023, 161 semanas después de su lanzamiento, el PlayStation 5 ha alcanzado las 50 millones de unidades vendidas.

Al darse a conocer este logró, Jim Ryan, quien ha abandonado su puesto como CEO de SIE, emitió el siguiente mensaje:

“Lograr este hito de ventas de PS5 es un testimonio del apoyo inquebrantable de la comunidad global de PlayStation y su pasión por las increíbles experiencias creadas por los talentosos desarrolladores de PlayStation Studios y nuestros socios. Estamos agradecidos por todos nuestros jugadores que se han unido al viaje de PS5 hasta ahora, y estamos encantados de que esta sea la primera temporada navideña desde su lanzamiento en la que tenemos un suministro completo de consolas PS5, para que cualquiera que quiera obtener una pueda conseguir uno”.

Si bien es cierto que el PlayStation 4 logró vender 50 millones de unidades en una semana menos, es importante recordar que el PlayStation 5 tuvo un lanzamiento bastante complicado. La pandemia del COVID ocasionó una serie de problemas de producción y distribución que no fueron resultados sino hasta este mismo año. De igual forma, la reventa fue un factor que impidió que la gente tuviera una de estas consolas durante sus primeros meses.

De no ser por estas complicaciones, es muy probable que el PlayStation 5 hubiera sobrepasado estas complicaciones hace un par de meses. De igual forma, este no es el único hito que Sony desea romper con su nueva consola. La compañía espera que para finales del año fiscal en curso, el cual terminará el próximo 31 de marzo de 2024, las ventas anuales del PS5 lleguen a las 25 millones de unidades, lo cual superaría a las 22.6 millones que alcanzó el PlayStation 2 en su mejor año.

Solo nos queda por ver si la llegada del PlayStation 5 Slim y las ventas de fin de año logran impulsar el número de consolas en las manos del público. En temas relacionados, insider revela la fecha de lanzamiento del rumoreado PlayStation 5 Pro. De igual forma, PlayStation no prohíbe la reventa de juegos del PS5.

Nota del Editor:

El PlayStation 5 es una gran consola. No solo cuenta con una gran selección de exclusivas, tanto first como third party, sino que también es un buen hardware. Incluso mi consola de día uno no ha sufrido de algún problema grave que me incite a comprar otro modelo.

Vía: VGC