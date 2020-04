El multijugador de Modern Warfare estará gratis en PS4 este fin de semana

Si has estado jugando y disfrutando Call of Duty: Warzone estas últimas semanas, quizás te preguntes qué es lo que incluye el juego completo. La experiencia del Battle Royale es solo uno de los muchos modos que puedes experimentar en Call of Duty: Modern Warfare, y Activision estará desbloqueando uno de ellos sin costo alguno este fin de semana para PlayStation 4.

Siempre y cuando tengas descargado Call of Duty: Warzone, el cliente ahora te permitirá participar en el modo multijugador sin tener que pagar un solo centavo. Las playlists Stocked Up y Locked Down te darán la oportunidad de jugar en los caóticos modos de 6v6 y 10v10 en los mapas Atlas Superstore y Shoot House.

Podrás empezar a jugar desde hoy, 03 de abril, hasta el lunes 6 de abril.

Fuente: Activision