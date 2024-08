En 2016, después de múltiples casos de tiroteos en Estados Unidos, Apple decidió cambiar el emoji de la pistola. De esta forma, la imagen pasó de un revólver a una inofensiva pistola de agua, algo que rápidamente muchos sitios implementaron, entre ellos, Twitter. Ahora, bajo el mandato de Elon Musk, se ha revelado que el emoji de pistola ha regresado a su origen en esta red social.

Por medio de su cuenta oficial, Elon Musk reveló que el emoji de pistola vuelve a ser una pistola tradicional en Twitter, algo que no se ha replicado en otras redes sociales. Aunque por el momento esto solo está reflejado en la versión para escritorio, eventualmente también llegará a dispositivos móviles. Esto fue lo que comentó Musk al respecto:

Nerfing of the gun emoji matches rise of the woke mind virus, as a core tenet is equating fake harm with real harm pic.twitter.com/Mhx2HjcES9

— Elon Musk (@elonmusk) August 20, 2024