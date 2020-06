El drama de TLOU 2 – Atomix Podcast 266

¡Nuevo episodio de Atomix Podcast! Acompáñanos cada semana para informarte de manera amena y analítica de lo sucedido en la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Esta semana te tenemos un programa muy cargado de información. Hablamos de todo lo que ha acontecido alrededor del lanzamiento de The Last of Us Part II. También te contamos de las noticias más importantes y en la sección de qué hemos estado jugando, charlamos un poco del nuevo juego de Bob Esponja.