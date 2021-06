El demo de Final Fantasy Origins ya funciona correctamente

El pasado fin de semana se reveló Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, el cual anunció un demo para el PlayStation 5 al terminar el Square Enix Presents del E3 2021. Sin embargo, el caos se apoderó de esta prueba anticipada, ocasionando que prácticamente nadie tuviera acceso a esta demostración. Afortunadamente, esto ha sido solucionado.

En la madrugada del día de hoy, Square Enix reveló que la actualización 1.03 del demo de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ya está disponible en PS5. De esta forma, ya es posible disfrutar de esta pequeña prueba sin problemas de que Chaos corrompa una vez más al juego.

If you have already downloaded the #StrangerofParadise #FinalFantasy Origin Trial Version, the issue will be resolved by applying the update.

For those newly downloading the Trial Version, you will be able to play it as-is upon download. We apologise to have kept you waiting.

— STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (@fforigin) June 15, 2021