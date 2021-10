EA dejaría el nombre de FIFA por esta razón

Desde hace un par de días han surgido una serie de rumores y registros en donde se señala que EA podría abandonar el nombre de FIFA para sus juegos de fútbol. Aunque la razón detrás de esta decisión era un misterio, un nuevo reporte ha revelado que esto sería el resultado de un aumento de precio para usar la licencia de esta organización.

De acuerdo con The New York Time, FIFA le habría pedido a EA el doble de dinero para renovar la licencia de su nombre para el 2023. Aquí se menciona que la organización de fútbol está exigiendo mil millones de dólares por un contrato de cuatro años. Junto a esto, también se menciona que la monetización en FIFA Ultimate Team sería limitada. Estas son las razones principales para que la compañía detrás de Battlefield desea romper su relación con la FIFA.

Actualmente, el contacto entre estas dos organizaciones señala que EA le debe de pagar a la FIFA $150 millones de dólares cada año durante 10 años. Este acuerdo se firmó en 2013, por lo que en 2023 Electronic Arts tiene la posibilidad de abandonar su actual relación. Junto al aumento de precio y a las restricciones de monetización, analistas han señalado que los responsables de estos juegos de fútbol ya no tienen la necesidad de usar el nombre de FIFA para mantener su negocio, ya que ya cuentan con la licencia de varios equipos, jugadores y torneos.

Considerando que el contrato actual terminará hasta el 2023, es probable que el siguiente juego en la serie siga conservando el nombre de FIFA, pero después de esa entrega, las cosas podrían verse muy diferentes. En temas relacionados, este podría ser el nuevo nombre de la serie. De igual forma, aquí puedes checar nuestra reseña de FIFA 22.

Nota del Editor:

Por casi 30 años, el nombre de FIFA ha estado presente en los videojuegos, y la idea de que esto cambie en un par de años es algo que no muchos veíamos venir. Sin embargo, EA está en todo su derecho de no renovar su contrato si las condiciones no son favorables para ellos. Solo nos queda esperar y ver cómo se desarrolla este caso.

