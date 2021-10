¡It Takes Two supera las tres millones de unidades!

A principios de año vimos la llegada de It Takes Two, el juego más reciente de Hazelight Studios, el cual nos ofrece una experiencia 100% cooperativa. Ahora, a siete meses de su lanzamiento, el estudio de Josef Fares ha revelado que este título ha superado las tres millones de unidades.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Hazelight reveló que It Takes Two ya cuenta con más de tres millones de unidades vendidas a nivel mundial, y están más que felices por este logró, ya que no han parado de recibir alabanzas por este trabajo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“La idea de que tanta gente disfrute de nuestro juego es reconfortante y conmovedora. Todos ustedes ayudaron a enviar un mensaje claro: ¡las aventuras cooperativas llegaron para quedarse!”

Three. Million. Units. Sold.💥 #ItTakesTwo The thought of so many people enjoying our game is humbling and heartwarming. ❤️ You’ve all helped send a clear message – co-op adventures are here to stay! — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 13, 2021

Aunque el número de unidades ha llegado a esta cantidad, el verdadero número de jugadores es de seis millones, ya que para disfrutar como es debido este título, dos personas necesitan jugar en todo momento. El estudio europeo se ha caracterizado por este tipo de experiencias, y seguirán creando juegos cooperativos que lleven estos conceptos a nuevos niveles.

Nota del Editor:

It Takes Two es una de las mejores experiencias de todo el año. Es divertido, retador, y una gran experiencia que puedes disfrutar con un amigo o paraje a tu lado. El trabajo de Hazelight merece toda la atención que ha recibido y más. Esperemos que el siguiente juego del estudio sea tan bueno, o mejor, que It Takes Two.

Vía: Hazelight Studios