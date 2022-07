E3 2023 confirma en qué ciudad se celebrará

Han pasado varios años desde que el E3 se celebró de forma presencial. Mientras que las preocupaciones sobre este evento y la conversación entornó a lo obsoleto que puede llegar a ser en la actualidad, hoy se ha confirmado que E3 2023 regresa al Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Por medio de un nuevo comunicado, se ha revelado que en la segunda semana de junio de 2023, el E3 regresa en su formato físico. Junto a esto, la ESA, los organizadores del evento, se han aliado con ReedPop, la productora de eventos detrás de PAX, New York Comic Con, Star Wars Celebration y más, para revitalizar la edición del próximo año.

En esta ocasión, E3 2023 es descrito como una “semana de revelaciones titánicas de AAA, estrenos mundiales impactantes y acceso exclusivo al futuro de los videojuegos”. Esto fue lo que comentó Stanley Pierre-Louis, presidente y director ejecutivo de la ESA, al respecto:

