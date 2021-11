Dying Light 2 ha terminado su desarrollo principal

Si bien Dying Light 2 aún está a un par de meses de distancia, Techland, los desarrolladores, han señalado que el juego por fin ha terminado su desarrollo principal, es decir, ha entrado en la famosa Fase Gold.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, se ha confirmado que este título por fin, después de años de espera, por fin está listo para llegar al mercado el próximo mes de febrero. Mientras esperamos a esta fecha, los desarrolladores han señalado que seguirán trabajando para ofrecer la mejor experiencia posible en su lanzamiento. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Dying Light 2 has gone gold!

It wouldn’t be possible without your support over all these years – we will spend an additional time making sure that we’ll deliver the best possible experience for you.

Thank you for being with us!

Can’t wait to meet you in The City on February 4th! pic.twitter.com/2I6KHrmW14

— Dying Light (@DyingLightGame) November 30, 2021