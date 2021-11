Después de mucho silencio, Techland finalmente empezó a mostrarnos gameplay y nuevos vistazos a Dying Light 2 en meses recientes. Sin embargo, la comunidad sigue un poco preocupada respecto al estado del juego, y especialmente, en su versión de pasada generación.

El equipo de 3DJuegos tuvo oportunidad de asistir a un preview con Techland, en donde se mostró qué tal corría el juego en su versión de PlayStation 4. Fue ahí donde el medio pudo preguntarle a Tymon Smektala la razón por la cual decidieron mostrar el título en esta versión.

“No te imaginas lo difícil que es hacer un videojuego, creo que en CD Projekt realmente creyeron que podían entregar el juego que traían entre manos a tiempo y en las mejores condiciones, pero es extremadamente complicado, me imagino lo que deben de estar pasando.

No se trata de eso, nosotros no somos CD Projekt, no queremos entrar en comparaciones. Nosotros estamos creando nuestro propio juego, nuestro propio universo, estamos centrados en esta franquicia y estamos poniendo todo lo que tenemos para que Dying Light 2: Stay Human sea un éxito en su lanzamiento.”