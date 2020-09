“Dudo que podamos hacer otro juego como este”, director de 13 Sentinels: Aegis Rim

El día de hoy finalmente llega al mercado 13 Sentinels: Aegis Rim, el nuevo juego del talentoso estudio Vanillaware, responsables por títulos como Odin Sphere y Dragon’s Crown. George Kamitani, director del proyecto, compartió unas cuantas palabras en redes sociales para agradecer a los fans por el apoyo, pero también aseguró que será difícil que hagan otro juego como este.

De acuerdo con Kamitani, 13 Sentinels se siente como una culminación de todo lo que ha aprendido en Vanillaware, básicamente considerándolo como su “magnum opus” u obra maestra. Acá un fragmento de lo que compartió:

A special message from Vanillaware Director George Kamitani to everyone who’s about to play 13 Sentinels: Aegis Rim:

“I doubt we’ll ever be able to create a game the same way we did with this one.”

The game is out tomorrow! https://t.co/KZ8YzlkNBL pic.twitter.com/6DvMtMe4KZ

— Official ATLUS West (@Atlus_West) September 21, 2020