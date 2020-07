Dragon Quest XI S en PS4 y Xbox One es un port de la versión de Switch

Cuando Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age se anunció el día de ayer para PS4 y Xbox One, los jugadores existentes en la consola de Sony se preguntaron si tendrían que comprar el juego una vez más. S es básicamente una edición definitiva del lanzamiento original, que incluye nuevo contenido de la historia así como modos de juego adicionales, y más. Pero entonces, ¿si ya tengo el juego original tendré que comprar esta versión mejorada también? Desafortunadamente sí.

El sitio web del juego en japonés confirma que no habrá una mejora para los jugadores existentes de Dragon quest XI en PS4. En otras palabras, si quieres experimentar todas las novedades, tendrás que volver a comprarlo.

Supuestamente, una de las razones detrás de esto es porque Dragon Quest XI S en PS4 y Xbox One es un port de la versión de Nintendo Switch, que debutó en 2019:

“Dragon Quest XI S es un port de la versión de Nintendo Switch, así que las gráficas no son iguales que para el Dragon Quest XI original en PS4. Sin embargo, por favor tomen en cuenta que la resolución y cuadros por segundo son tan buenos como lo eran en el lanzamiento original de PS4.”

Fuente: BlackKite