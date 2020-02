Dragon Ball Super: Re-imaginan a Gohan con la forma SSG

El futuro de Dragon Ball está en una situación muy ambigua en estos momentos, pues los fan están a la espera por conocer lo que sigue en Dragon Ball Super. Por mientras, los fans del anime han estado tomando acción propia sobre algunas posibles teorías y deseos que esperan ver en la futura entrega de la saga, y para acercarlas más hacia la realidad, algunos de ellos hasta las han ilustrado.

Como ejemplo de esto, un fan se ha dado a la tarea de crear una ilustración que nos muestra a Gohan del futuro en la fase Super Saiyajin Dios, y aquí la puedes ver por ti mismo:

Here something just for practise rushed it together and to get back into the swing of things, Ssj god Future Gohan reaching out to Trunks in a dream ??‍♂️ I dunno just had an idea is all ? pic.twitter.com/iFJjKpswVV

— Smartimus_Prime (@Smartimus_Prime) February 17, 2020