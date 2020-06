Dragon Ball: El cabello de Goku está inspirado por Astro Boy

No cabe duda alguna que Dragon Ball es uno de los animes más importantes del medio, pero tampoco podemos dejar de lado a Astro Boy. Ambas series se convirtieron en fenómenos mundiales, por lo que no debería ser algo tan sorprendente el saber que Akira Toriyama se inspiró de Astro Boy para crear el emblemático cabello de Goku.

Ambos personajes tienen una cabellera bastante alocada, y de hecho, uno de los mangas favoritos de Toriyama durante su infancia fue el creado por Osamu Tezuka. De acuerdo con Derek Padula, autor del reconocido libro Dragon Ball Culture, Toriyama reveló dicha inspiración durante una entrevista para Color Comics:

Son Gokū’s hair was inspired by Astro Boy’s hair. Akira Toriyama’s favorite manga as a child was Astro Boy, and in the Dragon Ball Z Full Color Comics interview Toriyama says Gokū’s design was influenced by the “horns” jutting out from Astro Boy’s head. #DragonBallCultureDaily pic.twitter.com/AtSIzm5NK2

— Derek Padula (@DerekPadula) April 14, 2020