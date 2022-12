DLC de Cuphead alcanza gran hito en ventas

Algunos meses han pasado desde que el DLC de Cuphead conocido como The Delicious Last Course se lanzó al mercado, esto fue un gran acontecimiento para todos los fanáticos que probaron el original. Y si bien no se le hizo tanto ruido en comparación al título vainilla, parece ser que no le ha ido para nada mal hablando en cuestión de ventas conseguidas.

Mediante la cuenta oficial de Twitter de la franquicia, los desarrolladores del juego compartieron un mensaje en el que confirman haber vendido más de 2 millones de copias de esta esperada expansión. Misma que lógicamente se ha distribuido en diferentes plataformas, ya sea las consolas, computadora y hasta la versión de Mac disponible en Steam.

Much to our amazement, we can announce that The Delicious Last Course has gone Double Platinum, selling 2 million copies across all platforms!!

We are so grateful to everyone who joined Cuphead, Mugman, and Ms. Chalice on this new adventure. Your support means the world to us. pic.twitter.com/nsfpSFiw4Z

